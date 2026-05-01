Отправяме се към Африка. Тази седмица Михаела Карабельова ще ни заведе в териториите на едни от най-пъстрите и уникални племена в Етиопия. За жените от племето Мурси се носят легенди, че са магьосници със странни обичаи и понякога агресивни. Те живеят изолирано, вярват в божества, но истината за тях в наши дни е коренно различна.

Първата среща с жените от племето е стряскаща, но само за зрителите, казва 24-годишната Нарори. „Използваме всички тези панички за красота и да покажем, че вече сме омъжени. Разширяването на устните отнема много време. Обикновено се прави дупка в устната, когато сме на 15. Слага се зърно, след това всеки ден то трябва да е по-голямо и по-голямо. Отнемат години, за да се разшири”, разказва тя.

"Непознатите земи": Пътешествие до Намибия и племето химба

