Земетресение с магнитуд 6,1 беше регистрирано в петък в Тайван, предаде ДПА, като се позова на централната метеорологична служба на демократично самоуправляващия се остров.

Трусът е бил отчетен на тайванския североизточен бряг. Според първите постъпили информации не е имало значителни щети, както и тежко пострадали хора.

Дълбочината на земетресението е 98,3 километра. То е било усетено и в столицата Тайпе, която се намира в северната част на острова.

