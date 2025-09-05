САЩ ще разположат 10 изтребителя F-35 на летище в Пуерто Рико за операции срещу наркокартелите, предаде „Ройтерс”. Високотехнологичните изтребители са само част от вече значителното американско военно присъствие в южната част на Карибите.

Американската армия атакува венецуелски кораб, превозващ наркотици

Именно там американският президент Доналд Тръмп нареди да бъде проведена кампания срещу групи, които той обвинява, че вкарват наркотици в САЩ. В сряда американски сили атакуваха плавателен съд, който според Тръмп е транспортирал „огромни количества наркотици“ от Венецуела. При акцията бяха убити 11 души.

Ударът, изглежда, постави началото на продължителна военна кампания в Латинска Америка, отбелязва „Ройтерс”. Редица анализатори прогнозират, че подобен ход има потенциал допълнително да изостри напрежението в региона.

Според източници на „Ройтерс”, пожелали да запазят анонимност, десетте изтребителя ще бъдат изпратени, за да помагат в операции срещу определени като терористични групи и наркокартели в южната част на Карибите. Очаква се самолетите да пристигнат в района до края на следващата седмица.

САЩ: Военните операции срещу наркокартелите ще продължат

През последните седмици САЩ разположиха военни кораби в района на Карибите. Седем кораба и една подводница с атомно задвижване са в региона или се очаква да пристигнат там скоро. Морски пехотинци и моряци провеждат учения за десантни и въздушни операции в южната част на Пуерто Рико. Струпването на сили оказва натиск върху президента на Венецуела Николас Мадуро. Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет нарече Мадуро „на практика ръководител на наркодържава“.

На пресконференция в Каракас в понеделник Мадуро заяви, че САЩ „се опитват да извършат смяна на режима чрез военни заплахи“.

Редактор: Цветисиана Костова