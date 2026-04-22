Украйна е отправила молба към Турция да бъде домакин на среща между президента Володимир Зеленски и руския му колега Владимир Путин. Това съобщи украинският външен министър, като Киев се стреми да даде нов тласък на забавените мирни преговори.

Първият дипломат на страната Андрий Сибиха заяви, че Украйна е готова да обмисли всяко място, различно от Беларус или Русия, за среща с Путин, която Зеленски отдавна търси, за да ускори разрешаването на продължаваща вече повече от четири години война.

Киев: Зеленски е готов да се срещне с Путин в Истанбул

Сибиха обаче не каза какъв е бил отговорът на Анкара на предложението.

Външният министър на Украйна, коментирайки резултатите от изборите в България, заяви, че Киев се надява, че подкрепата от страна на България за Украйна ще продължи.