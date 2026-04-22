Очаква се бъдещият премиер на Унгария Петер Мадяр да положи клетва на 9 май. Президентът Тамаш Шуйок обяви в публикация във Facebook, че на същата дата новоизбраният парламент ще проведе първото си заседание.

Дясноцентристката партия ТИСА, водена от Мадяр, спечели 52% от гласовете на парламентарните избори по-рано този месец, с което сложи край на 16-годишното управление на премиера Виктор Орбан.

Според избирателната система на страната този резултат осигурява на ТИСА мнозинство от две трети в парламента - достатъчно за приемане на конституционни промени.

Процедурата предвижда президентът да номинира кандидат за премиер, след което парламентът трябва да го одобри с подкрепата на поне половината депутати. В случая изборът на Мадяр се счита за формалност.

Тамаш Шуйок беше избран за държавен глава през 2024 г. с подкрепата на партията ФИДЕС на Орбан. Мадяр обаче го определя като „нелегитимен“ и призовава за оставката му веднага след сформирането на новото правителство.

Ако това не се случи, от ТИСА заявяват, че ще предложат конституционни промени, които да позволят отстраняването му от поста.

