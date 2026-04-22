„Таймингът на оставката на Борислав Сарафов наистина поражда много въпроси”, коментира социологът от агенция „Насока” Елена Дариева в предаването „Денят на живо” по NOVA NEWS. Тя обсъди още категоричната изборна победа на Румен Радев, възможността за формиране на конституционно мнозинство в 52-рия парламент и финансовите ходове на служебния кабинет по отношение на Българската банка за развитие.

⇒ Оставката на Борислав Сарафов и съдебната власт

Според Дариева оставката на изпълняващия функциите главен прокурор, който заема поста от 21 юли миналата година, е събитие, очаквано от мнозина. Тя подчерта, че доверието в институцията е достигнало критични нива. „Доверието в прокуратурата в последните месеци е ударило дъното – около 5% позитивен рейтинг”, посочи социологът. По думите ѝ в Народното събрание вече има потенциал за „конституционно мнозинство”, което да пристъпи към избор на нов Висшия съдебен съвет, нов инспекторат и титуляр на поста главен прокурор по прозрачни правила.

Политическите реакции след оставката на Сарафов като и.ф. главен прокурор

⇒ Ходовете на служебния кабинет и бюджетът

Дариева коментира решението на служебния премиер Гюров и финансовия министър Клисурски да върнат 1,4 милиарда евро от ББР в държавния бюджет. Тя отбеляза, че този ход е анонсиран като „антикорупционна мярка” и превенция срещу евентуални злоупотреби с раздаването на кредити.

⇒ Бъдещето на БСП

Елена Дариева определи изборните резултати на Българската социалистическа партия като „изключителна ерозия”. Тя припомни, че през април 2021 г. за партията са гласували близо половин милион души, докато в неделя подкрепата е паднала под 100 000 – едва 97 000 гласа.

„Румен Радев се оказа изключително силен глас за левите избиратели. БСП загуби страшно много подкрепа”, подчерта Дариева.

