Реакции след оставката на Борислав Сарафов като и.ф. главен прокурор дойдоха от политическите сили.

Политическите позиции относно Сарафов започнаха още тази сутрин, когато Иван Демерджиев от „Прогресивна България” написа пост в социалните мрежи, с който поиска оставката му.

„Искам съвсем ясно да заявя на Сарафов и на прокурорската колегия на ВСС - времето за шикалкавене изтече. Сарафов трябва да си тръгне незабавно. И той и ВСС са длъжни да спрат да се държат като щит на една компрометирана власт. Твърде дълго това състояние продължава, рушейки доверието в прокуратурата и накърнявайки устоите на правовата държава! Времето на удобни паузи, институционално снишаване и мълчаливи договорки свърши! Ако някой не го е разбрал, ще го усети съвсем скоро! Всеки, който продължи да пази този модел, трябва да е наясно, че застава срещу закона и обществото с всички, произтичащи от това последици! Що се касае до Сарафов - днес е последният шанс за оставка!”, написа Демерджиев.

След оставката на и.ф. главен прокурор дойдоха и останалите реакции. Първи коментар след оставката дойде от ПП-ДБ. Формацията, която още от назначаването на Сарафов протестира срещу него и иска оставката му, сега заяви, че това е само първата стъпка.

„Изкарано е сърцето на модела Пеевски-Борисов и това е постижение на протестите. Вече ги има 160 гласа за унищожаване на модела. Следващите стъпки са важни, за да може България да се промени”, заяви Ивайло Мирчев.

„Оставката на Сарафов е само първата стъпка, предстои избор на ВСС по нови правила и да бъдат много по-подготвени хора, които да не изберат следващ Сарафов или Гешев”, коментира Божидар Божанов.

От ГЕРБ коментираха, че оставката на Борислав Сарафов е достоен, но закъснял личен акт. „За ГЕРБ институциите винаги са били на първо място. Сега най-важното е новото Народно събрание да започне работа веднага, за да изберем нов Висш съдебен съвет с широко съгласие, който да гарантира професионален и прозрачен избор на нов главен прокурор”, заявиха от партията.

