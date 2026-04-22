Възможност да наследят поста имат досегашните му заместнички
След като Борислав Сарафов депозира оставката си като и.ф. главен прокурор Прокурорската колегия към Висшия съдебен съвет трябваше да посочи негов наследник на поста. Кандидатите за това са двама - досегашните заместници на Сарафов Ваня Стефанова и Магдалена Лазарова
На заседанието си в сряда магистратите решиха да поискат съгласието първо на Стефанова да изпълнява функциите на обвинител номер 1.
Коя е Ваня Стефанова?
През 1996 г. тя получава Магистърска степен по право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ .
Професионалният ѝ път започва през юни 1997 г. Оттогава до 2001 г. тя работи като помощник следовател и следовател в Софийската окръжна следствена служба.
В следващите две години е прокурор в Районната прокуратура - Сливница. В периода юли 2003 г. - април 2010 г. заема длъжността заместник на административния ръководител - заместник-районен прокурор на Районна прокуратура - Сливница. През април 2010 г. е назначена за прокурор в Софийската градска прокуратура.
От септември 2013 г. до март 2015 г. е заместник-председател на Държавната агенция „Национална сигурност“.
Следват четири години, в които Стефанова е прокурор в Софийската градска прокуратура, а от ноември 2019-а до януари 2020 г. - прокурор във Върховната касационна прокуратура. След това става завеждащ отдел „Специализиран“ във Върховната прокуратура (до 22.12.2023 г. Върховна касационна прокуратура).
На 9 януари миналата година е избрана за заместник главен прокурор от Прокурорската колегия на ВСС. Четири дни по-късно встъпва в длъжност като заместник на главния прокурор при Върховната прокуратура.
Коя е Магдалена Лазарова?
През 1996 г. тя завършва магистратура по „Право“. Още същата година става съдебен кандидат в Окръжен съд – Благоевград.
От май 1998 г. до май 2000-та е младши прокурор в Районната прокуратура - Благоевград, а през следващите три години - прокурор в същата институция.
Между 2003 и 2011 г. работи като прокурор в Окръжната прокуратура, отново в Благоевград, след което става заместник апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – София. Следват още пет години като член на Висшия съдебен съвет.
От 2017 до 2022 г. Лазарова е съдия в Апелативния специализиран наказателен съд, а после - съдия в Апелативния съд-София.
На 30 април 2025 г. е избрана за заместник главен прокурор с решение на Прокурорската колегия на ВСС. На 12 май миналата година встъпва в тази си длъжност.
ВСИЧКО ЗА ОТТЕГЛЯНЕТО НА И.Ф. ГЛАВЕН ПРОКУРОР ЧЕТЕТЕ ТУК
