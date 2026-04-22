След като Борислав Сарафов депозира оставката си като и.ф. главен прокурор Прокурорската колегия към Висшия съдебен съвет трябваше да посочи негов наследник на поста. Кандидатите за това са двама - досегашните заместници на Сарафов Ваня Стефанова и Магдалена Лазарова

На заседанието си в сряда магистратите решиха да поискат съгласието първо на Стефанова да изпълнява функциите на обвинител номер 1.

Коя е Ваня Стефанова?

През 1996 г. тя получава Магистърска степен по право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ .

Професионалният ѝ път започва през юни 1997 г. Оттогава до 2001 г. тя работи като помощник следовател и следовател в Софийската окръжна следствена служба.

В следващите две години е прокурор в Районната прокуратура - Сливница. В периода юли 2003 г. - април 2010 г. заема длъжността заместник на административния ръководител - заместник-районен прокурор на Районна прокуратура - Сливница. През април 2010 г. е назначена за прокурор в Софийската градска прокуратура.

От септември 2013 г. до март 2015 г. е заместник-председател на Държавната агенция „Национална сигурност“.

Следват четири години, в които Стефанова е прокурор в Софийската градска прокуратура, а от ноември 2019-а до януари 2020 г. - прокурор във Върховната касационна прокуратура. След това става завеждащ отдел „Специализиран“ във Върховната прокуратура (до 22.12.2023 г. Върховна касационна прокуратура).

На 9 януари миналата година е избрана за заместник главен прокурор от Прокурорската колегия на ВСС. Четири дни по-късно встъпва в длъжност като заместник на главния прокурор при Върховната прокуратура.

Коя е Магдалена Лазарова?

През 1996 г. тя завършва магистратура по „Право“. Още същата година става съдебен кандидат в Окръжен съд – Благоевград.

От май 1998 г. до май 2000-та е младши прокурор в Районната прокуратура - Благоевград, а през следващите три години - прокурор в същата институция.

Между 2003 и 2011 г. работи като прокурор в Окръжната прокуратура, отново в Благоевград, след което става заместник апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – София. Следват още пет години като член на Висшия съдебен съвет.

От 2017 до 2022 г. Лазарова е съдия в Апелативния специализиран наказателен съд, а после - съдия в Апелативния съд-София.

На 30 април 2025 г. е избрана за заместник главен прокурор с решение на Прокурорската колегия на ВСС. На 12 май миналата година встъпва в тази си длъжност.

