След оставката на Борислав Сарафов следва избор на нов главен прокурор. Но, за да се случи това, първо трябва да се смени ВСС. Това трябва да бъде първата задача на новото НС, което предстои да бъде свикано още другата седмица. Предполагам, че ще се действа бързо – тоест, ако заседанието бъде свикано в сряда, още в четвъртък може да имаме ново правителство. Това заяви лидерът на „Възраждане” Костадин Костадинов.

По думите му е „очевидно, че Радев и Йотова работят в пълен синхрон”. „В това няма нищо лошо, защото колкото по-бързо дойде новото правителство и поеме цялата власт, толкова по-малко основания за оправдания ще имат. А ние ще настояваме за изпълнение на първоначално предвидените неща”, подчерта Костадинов.

Борислав Сарафов подаде оставка като и.ф. главен прокурор

Според него Сарафов трябва да бъде „не само разследван, но и арестуван”. „Не може един човек толкова дълго да узурпира кабинета на главния прокурор и да се представя за нещо, което не е. Това беше един от символите на упадъка на българската държава”, обясни лидерът на „Възраждане”.

Той беше категоричен, че политическата му формация ще издигне свой кандидат, който ще настоява за свободна и независима съдебна система.

ВСИЧКО ЗА ОТТЕГЛЯНЕТО НА И.Ф. ГЛАВЕН ПРОКУРОР ЧЕТЕТЕ ТУК

