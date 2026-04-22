ГЕРБ направи първи коментар за оттеглянето на съгласието на Борислав Сарафов да заема длъжността изпълняващ функциите главен прокурор на България.

От партията определят оставката му като личен акт, който е достоен, но закъснял. Освен това подчертават, че последователно са поставяли институциите на първо място.

Според позицията на ГЕРБ най-важното в момента е новоизбраното Народно събрание да започне работа без забавяне. Като ключов приоритет се посочва изборът на нов Висш съдебен съвет с широко политическо съгласие, който да гарантира прозрачен и професионален избор на нов главен прокурор.

