Американската армия предприе удар по кораб, превозвал наркотици в южната част на Карибско море. Това заяви американският държавен глава Доналд Тръмп. При удара са убити 11 души, за които се твърди, че са членове на венецуелската престъпна групировка „Трен де Арагуа”.

При операцията не са пострадали американски военнослужещи.

50 млн. долара: САЩ удвоиха наградата за залавяне на венецуелския президент

„През последните няколко минути взривихме лодка, венецуелска лодка, превозваща голямо количество наркотици. Случи се под опеката на нашият генерал, началник на Обединения комитет на началник-щабовете, който се справи невероятно, както в Иран, когато унищожи потенциална ядрена заплаха", заяви Доналд Тръмп след акцията.

Администрацията на президента Тръмп засили натиска срещу венецуелския президент Николас Мадуро през последните месеци, включително чрез награда от 50 млн. долара за информация, водеща до ареста му по обвинения за трафик на наркотици.

САЩ разположиха бойни кораби в близост до бреговете на южноамериканската държава, Мадуро обеща, че ще се противопостави на всеки опит за военна намеса на САЩ.

