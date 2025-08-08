Той е обвинен в сътрудничество със затворническа банда и наркокартела "Синалоа"

САЩ предлагат награда от 50 милиона долара за информация, която да доведе до ареста на венецуелския президент Николас Мадуро, съобщи американският главен прокурор Пам Бонди.

В разпространен чрез социалната платформа X видеоклип Бонди обвини Мадуро в сътрудничество с групировки като венецуелската затворническа банда "Трен де Арагуа" и наркокартела "Синалоа".

САЩ обявиха 25 млн. долара награда за залавянето на Мадуро

Според американския Държавен департамент преди това САЩ са предлагали награда от 25 милиона долара за информация, свързана с Мадуро. Министерството на комуникациите и информацията на Венецуела не е отговорило още на искането за коментар.

Редактор: Цветина Петкова
Източник: Светослав Танчев, БТА

