Тексас може да изисква Десетте Божи заповеди да бъдат изложени в държавните училища. Това постанови федерален апелативен съд в САЩ - решение, което е победа за консерваторите, отдавна стремящи се да внесат повече религия в класните стаи, съобщи "Асошиейтед прес".

Решението, взето с 9 срещу 8 гласа от Петия апелативен съд на САЩ, дава тласък на привържениците на подобни закони в Арканзас и Луизиана. Противниците твърдят, че поставянето на Десетте заповеди в класните стаи представлява опит за религиозно въздействие върху учениците и се равнява на държавна индоктринация. В свое становище мнозинството в съда в Ню Орлиънс, който има консервативен уклон, отхвърли тези аргументи по случая в Тексас, като заявяви, че изискването не нарушава правата на родителите или учениците.

Доналд Тръмп подписа заповед за закриването на Министерството на образованието

„Нито едно дете не е принуждавано да рецитира заповедите, да вярва в тях или да утвърждава техния божествен произход“, се казва в решението.

Американският съюз за граждански свободи и други организации, които оспориха закона на Тексас от името на родители, заявиха, че най-вероятно ще обжалват решението пред Върховния съд на САЩ.

„Първата поправка гарантира разделението между църквата и държавата, както и свободата на семействата да избират как, кога и дали да осигуряват религиозно образование на децата си. Това решение потъпква тези права“, се казва в изявлението.

През 2024 г. щатът одобри незадължителна учебна програма, основана на Библията, за началните училища, а предложение, насрочено за гласуване през юни, ще добави библейски истории към задължителните списъци с четива в класните стаи в Тексас.

Решението относно закона за Десетте Божи заповеди отменя решение на по-нисък федерален съд, което блокира няколко училищни райони в Тексас, включително някои от най-големите в щата, от поставянето на плакатите. Законът на Тексас, подписан от републиканския губернатор Грег Абът, влезе в сила през септември, отбелязвайки най-големия опит в страната за окачване на Десетте Божи заповеди в държавните училища.

