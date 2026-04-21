Иранската съдебна власт отрече осем жени да са изправени пред риск от екзекуция, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп призова за помилването им.

„Тръмп отново беше подведен от фалшиви новини“, се казва в съобщение на официалния сайт на съдебната власт „Мизан онлайн“.

„Жените, за които се твърдеше, че са на прага на екзекуция, част от тях вече са освободени, а останалите са обвинени в престъпления, които дори при потвърждаване на присъдите биха довели най-много до лишаване от свобода“, добави същият източник.

По-рано Тръмп сподели публикация на активист с твърдение, че осем жени са изправени пред смърт чрез обесване. В публикацията не се посочват имена, но са включени техни снимки. Тръмп заяви в социалните мрежи, че освобождаването на тези жени може да бъде в полза на Иран в рамките на преговорите.

Редактор: Ина Григорова