Отвъд политическата реторика - каква е действителността в мегаполиса?

„Лондон става по-безопасен“, гласи заглавие в британската преса. „Улиците на Лондон вече не са безопасни“, предупреждава друго. За почти никой друг мегаполис не циркулират толкова противоречиви твърдения.

Епидемия от кражби: Задигат по 200 телефона на ден във Великобритания

Докато десните политици рисуват мрачна картина на Лондон, представяйки го като крепост на престъпността, официалните данни показват, че тежките насилствени престъпления са в спад. В същото време кражбите се увеличават - най-вече тези на мобилни телефони. Нощна разходка на репортер на "Дойче Веле" дава представа за действителната ситуация със сигурността в Лондон - отвъд заглавията. 

Редактор: Станимира Шикова

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking