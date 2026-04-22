"Гълъби вестоносци" - тази древна традиция продължава да се поддържа жива и днес в Ню Делхи. За дресьорите на птиците това не е просто хоби, а дълбоко лична традиция, предавана през поколения.

В небето над Ню Делхи ята гълъби се реят, но не съвсем свободно - те често следват своите дресьори, които ги насочват и обучават да летят в строй над гъсто населените квартали и оживените пазари на града.

Шепа мъже в Делхи посвещават голяма част от живота си на тази практика. Обучението на гълъбите продължава близо четири месеца и изисква постоянство и търпение. В процеса се използват и нетрадиционни методи за дресировка на животни. Сред тях е създаването на силни звуци, например, чрез удар с камшик по твърда повърхност. Целта не е да се наранят птиците, а да се предизвика силен шум, който ги плаши и ги кара да летят по-далеч. Така с времето те се научват да изпълняват полети на дълги разстояния и да се ориентират.

"В началото нямаше гълъби на нашата тераса, затова довеждаме нови тук. Даваме им време, за да могат да запознаят с нашата тераса. Тези птици имат много добро зрение и лесно разпознават собствения си покрив. Даваме им и специални смеси, за да ги успокоим и да им помогнем да се адаптират по-бързо към новия дом", казва дресьорът на гълъби Мохсин Халифа.

Дресьорите на птиците споделят, че за тях това не е просто хоби, а дълбоко лична и емоционална традиция, предавана през поколения.

"Отглеждането на гълъби е страст - точно като шаха или крикета. Това е като състезание. Винаги ще се опитвам да бъда по-добър от опонента си", разказва Акбар Ахмед, който продължава да пази традицията.

Тази древна традиция има дълбоки исторически корени и се смята, че е започнала още по времето на моголските владетели на Индия. В онзи период от историята отглеждането на гълъби е било не само развлечение, но и форма на престиж и умение. Птиците са били обучавани да летят в синхронни формации и са били използвани като куриери.

