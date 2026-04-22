Дигиталното насилие все по-често остава „невидимият“ продължител на домашния тормоз, дори след края на една връзка. Данни на Фондация „Будителките“ показват, че при 85% от хората, напуснали насилствена среда, тормозът продължава чрез технологии – от следене на локация до хакване на профили.

"Дигиталното насилие е психически тормоз. Той води до тревожност и непълноценен живот. Имаме много различни случаи. Жена, в продължение на година след края на връзката, е била следена от насилника чрез скрити камери в дома ѝ. Друга дама е загубила работата си заради такъв тип тормоз", каза в предаването "Социална мрежа" по NOVA NEWS Преслава Фентъм Флечър, директор "Развитие" на Фондация "Будителки".

"Законодателството ни за дигиталното насилие трябва да бъде хармонизирано с това в Европа. Той трябва да бъде наказуем. В момента могат да бъдат подавани жалби", допълни още тя.

