България премина плавно и без сътресения към еврозоната, заяви управляващият директор на МВФ Кристалина Георгиева в интервю за БТА след пролетните срещи на МВФ и Световната банка във Вашингтон.

Тя подчерта, че страната ни е преодоляла опасенията за икономически шок и вече се възползва от по-висока привлекателност за инвестиции. „България стана част от еврозоната много спокойно и това е повод за гордост“, посочи Георгиева.

По думите ѝ следващата стъпка е тази привлекателност да се превърне в реални инвестиции, като ключово значение имат европейските средства и тяхното ефективно използване. Тя препоръча България да продължи по пътя на стабилност и предвидимост.

Георгиева оцени положително и реакцията на страната към енергийните предизвикателства, като отбеляза, че се прилагат целенасочени мерки в подкрепа на гражданите и бизнеса. Според нея е важно бюджетната политика да се насочи към дългосрочни приоритети.

Тя акцентира и върху необходимостта спестяванията на българите да бъдат насочени към икономиката чрез развит капиталов пазар и по-добра инвестиционна среда. По думите ѝ страната разполага с висок човешки потенциал, особено в иновативни сектори като IT индустрията.

В глобален план Георгиева предупреди, че енергийната криза и геополитическите конфликти водят до инфлационен натиск и повишени рискове за Европа. Тя подчерта нуждата от ограничаване на енергийното потребление и защита на най-уязвимите групи.

Като ключови приоритети за ЕС тя открои завършването на единния пазар, интеграцията на капиталовите и енергийните системи и свободното движение на работна сила. Според нея тези реформи са решаващи за повишаване на конкурентоспособността спрямо САЩ.

Георгиева посочи, че световната икономика навлиза в период на постоянни външни шокове и страните трябва да изграждат по-устойчиви системи за защита. Основната цел, по думите ѝ, остава повишаването на производителността и дългосрочния растеж.

Редактор: Цветина Петкова