Снимка: БТА
-
-
-
-
-
-
Това заяви ръководителят на МВФ
Войната в Близкия изток ще доведе до по-висока инфлация и по-бавен глобален растеж, заяви ръководителят на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева пред „Ройтерс”.
„Фондът е очаквал подобрение на прогнозата си за глобален растеж от 3,3% през 2026 година, ако не беше започнала войната”, допълни Георгиева. По думите ѝ, дори прекратяване на военните действия и сравнително бързото възстановяване биха довели до корекция нагоре на прогнозата за инфлацията.
„Ако войната се проточи, ефектът върху инфлацията и растежа ще бъде по-голям”, поясни Кристалина Георгиева.
Редактор: Ивета Костадинова
Последвайте ни