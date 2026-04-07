Войната в Близкия изток ще доведе до по-висока инфлация и по-бавен глобален растеж, заяви ръководителят на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева пред „Ройтерс”.

„Фондът е очаквал подобрение на прогнозата си за глобален растеж от 3,3% през 2026 година, ако не беше започнала войната”, допълни Георгиева. По думите ѝ, дори прекратяване на военните действия и сравнително бързото възстановяване биха довели до корекция нагоре на прогнозата за инфлацията.

„Ако войната се проточи, ефектът върху инфлацията и растежа ще бъде по-голям”, поясни Кристалина Георгиева.

Редактор: Ивета Костадинова