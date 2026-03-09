Държавите трябва да се подготвят за възможни тежки икономически сътресения, ако конфликтът в Близкия изток се проточи. Това заяви управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева, цитирана от Блумбърг. Изказването ѝ беше направено на симпозиум в Токио, след като цените на петрола се повишиха до близо 120 долара за барел на фона на ескалиращото напрежение в региона и затрудненията по ключови енергийни транспортни маршрути.

Според Георгиева продължителните военни действия могат да окажат значително влияние върху пазарните настроения, икономическия растеж и инфлацията, което ще постави нови предизвикателства пред икономическата политика на държавите.

„Ако новият конфликт се проточи, той има очевиден потенциал да повлияе на пазарните настроения, растежа и инфлацията, поставяйки нови изисквания към политиците“, заяви тя. По думите ѝ дори след края на конфликта могат да възникнат нови сътресения, което означава, че несигурността ще се запази. „В тази нова глобална среда трябва да мислим за немислимото и да се подготвим за него“, добави Георгиева. Тя призова страните да укрепят вътрешните си икономически политики и институции, за да разполагат с достатъчно ресурси и инструменти за реакция при бъдещи шокове.

Изказването ѝ идва на фона на силно поскъпване на петрола и напрежение около транспортните маршрути в Персийския залив. Обединените арабски емирства и Кувейт се присъединиха към Ирак в намаляването на добива, след като складовете им се запълват бързо заради фактическото затваряне на Ормузкия проток.

По данни на МВФ корабоплаването през Ормузкия проток е намаляло с около 90%. Проливът е ключов за световните енергийни доставки, като през него преминава приблизително една пета от глобалното предлагане на петрол и значителна част от търговията с втечнен природен газ.

Георгиева предупреди, че трайно увеличение на енергийните цени с 10 процента за една година може да повиши световната инфлация с около 0,4 процентни пункта и да забави икономическия растеж. По-подробен анализ на въздействието се очаква в следващия доклад „Световни икономически перспективи“ на МВФ, който ще бъде публикуван през април.

Междувременно американският президент Доналд Тръмп коментира поскъпването на петрола в публикация в социалната си платформа Truth Social, като заяви, че краткосрочните колебания на цените са „много малка цена“, която трябва да бъде платена, и котировките ще спаднат бързо, когато заплахата от иранската ядрена програма бъде отстранена.

Георгиева призова правителствата да укрепят икономическите си политики и институционалната среда, за да изградят по-устойчиви икономики и да могат по-ефективно да реагират на бъдещи кризи.

