Финансовите министри от Г-7 ще обсъдят на извънредна среща в понеделник съвместно освобождаване на количества от петролните резерви за справяне с рязкото покачване на цените, съобщава "Financial Times".

В началото на днешната търговия цените на петрола скочиха с повече от 25% до най-високите си нива от средата на 2022 г. насам и преминаха границата от 100 долара за барел.

Освобождаването на количества от стратегическите запаси ще става координирано от Международната агенция по енергетика. Три страни от групата на седемте най-развити индустриални икономики в света, включително САЩ, досега са изразили подкрепа за идеята, съобщава "Financial Times".

„Всичко се свежда до това колко дълго ще продължи сегашното пълно прекъсване на преноса през Ормузкия проток. Всеки ден, в който това продължава, трябва да очакваме повишаване на цената на петрола. Стабилната цена на петрола, която насърчава инвестициите, но е относително достъпна за международната общност, е в диапазона от 60 до 80 долара за барел. Сега сме далеч отвъд тези стойности и пазарът може да издържи за кратък период от време. Ако това продължи, ще започне да оказва инфлационно въздействие, не само на бензиностанцията, но и ще се отрази на почти всички други сектори на икономиката”, коментира енергийният анализатор Саул Кавонич.