-
Близкият изток - нови въздушни удари, отменени полети и скок на цените на горивата
-
Радомир Чолаков: Бензин и нефт у нас ще има
-
"Темата на NOVA" в аванс: Иран - между революцията, властта и войната
-
Втора седмица на войната: Каква е обстановката в Близкия изток
-
ОАЕ възобновиха полетите от и до Дубай
-
Евакуацията на българи продължава, колко още очакват помощ
Не пропускайте тази събота след централната емисия новини
От Древна Персия до Ислямска република Иран, от великия пълководец Александър Македонски до мюсюлманския духовник аятолах Али Хаменей – Иран е живият образ на световната история. Но как от люлка на древната цивилизация, само за четири десетилетия Иран успя да се превърне в държава, заплаха за глобалната сигурност? Отговорите търсят главният международен редактор Александрина Аврамова и Кирил Нинов – в „Темата на NOVA”.
От 50-те години на миналия век, петролът играе ключова роля в международните отношения. Иранските залежи са едни от най-големите на планетата. Борбата за черното злато и страхът от потенциално влияние на Съветския съюз водят до свалянето на министър-председателя Мохамед Мосадък през 1953 година. В операция, подкрепена от Съединените щати и Великобритания, е назначено правителство, което да запази влиянието на Запада в петролната търговия. Другата цел – Иран да бъде бариерата, която спира влиянието на Съветския съюз в Близкия изток.
Как се предава властта в Иран и кой може да е следващият върховен лидер
Иран в този момент – средата на 50-те – е конституционна монархия, управлявана от династията Пахлави. Реформите, които Шах Мохамед Реза Пахлави се опитва да направи през 60-те и 70-те години удрят на камък. През 1961 година шахът разпуска парламента. Започва така наречената Бяла революция – опит на властта да прокара реформи – първоначално по мирен път. Подходът му води до следващите брънки във веригата на иранската промяна – тълпата и борбата с властта.
Тълпата в Иран и в частност студентите са движеща сила в опитите за смяна на режима. Защото въпреки първоначалните заявки – по време на Бялата революция, държавата потушава с агресия всякаква опозиция. Дисидентите са измъчвани, правата на човека са нарушавани. Така започва процес на превръщането на Иран в авторитарна държава. Този период завършва с Ислямската революция през 1979 година. Оглавява я завърналия се от изгнание във Франция бивш преподавател по философия, Рухолах Хомейни. Той превръща светския Иран в единствената шиитска мюсюлманска държава. Днес тя е позната като Ислямска република Иран.
През 1989 година, докато погледът на света е насочен към последните тухли на Берлинската стена, а Европа е на прага на обединението, Иран е разтърсен от смъртта на аятолах Хомейни. Мястото му е заето от Али Хаменей, който ще управлява със железен юмрук страната в продължение на 36 години, до смъртта си на 28 февруари 2026 година.
На негово подчинение е Съвет, съставен от 88 духовници, наречен Съвет на експертите. Официално, в Иран се провеждат избори за президент и парламент и 4-годишен мандат. 60 години след началото на Бялата революция дисидентите и опозицията не се радват на промяна в отношението срещу тях.
Хамид Хош Сияр, бивш политически затворник, е намерил дом в България, след като е станал жертва на режима на аятоласите. „Те формират система, която отвън изглежда като демокрация, но отвътре е диктатура. Точно както преди хиляда години. Има няколко възрастни мъже, които вземат всички решения и дават на хората няколко възможности за избор, докато изборът е направен предварително”, обяснява Хамид.
Изтезания, власт и врагове: Историята на Али Хаменей
След революцията близо 3 милиона души напускат Иран. В очите на света, именно емигрантите са опозицията на режима на аятоласите. Но най-яркият лидер е престолонаследникът на Иран и син на последния ирански шах – Реза Пахлави, който вече 46 години живее в изгнание, в Съединените щати. Той подкрепя народното недоволство и се обявява за възстановяване на отношенията и мира с държавата Израел.
Иначе, в международната политика, Иран e изолиран. Съединените щати смятат страната за заплаха заради ядрената програма, програмата за балистични ракети, подкрепата за терористични групировки и топлите отношения с Русия. През 2020 година Съединените щати убиват командира от Революционната гвардия – генерал Касем Сюлеймани. По подобие на КГБ в Съветския съюз, организацията е сивият кардинал на Иран, контролирайки политиката и икономиката. Но и ядрената програма. Именно тя е основната ос на противопоставяне между Иран и САЩ.
Сега, когато американските и израелските бомби поразиха Иран, а аятолахът вече не е сред живите – Иран е на кръстопът. Дали иранският народ ще види светлина в края на тунела или режимът на аятоласите ще се опита да заздрави хватката си върху страната? И има ли сегашната война потенциала да обхване целия Близък изток?
Целия репортаж гледайте във видеото.
Последвайте ни