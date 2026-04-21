Странно скално образувание в Турция би могло да докаже, че Ноевият ковчег е бил реален. Това сочат откритията на изследователят Андрю Джоунс, който се занимава с изследвания, свързани точно с тази част от Библията, съобщава New York post.

Пред GB News той сподели, че „вълнуващи нови открития“ за скалното образувание, установено за първи път през 1959 г. на планината Арарат в Турция, биха могли да докажат, че лодката от Битието някога е съществувала.

Снимка: iStock

Сканиране с георадар и проби от почвата от мястото на тунела, които според съобщенията съответстват на размерите на Ноевия ковчег от 156 метра, разкриха серия от „коридори“ под земята, съобщава изданието.

Открити са тунели, минаващи по средата на „лодката“ и по протежение на вътрешния ръб на евентуалния кораб, водещи до централна кухина, която Джоунс нарича атриум.

"Интересното е, че тези празнини се подреждат под земята и те не са просто произволни“, каза Джоунс пред изданието. „Тези тунели следват определен модел. Георадарът е просто начин да се погледне под почвата с помощта на радар. Проведени са и проучвания с IRT, което е друга геофизична техника. Те показват корпус с форма на кораб, все още запазен дълбоко в почвата“, каза изследователят.

Учените откриха и допълнителни доказателства от почвени проби, които биха могли да потвърдят, че скалното образувание всъщност е дело на хора.

„През 2024 г. взехме 88 произволни почвени проби вътре и извън тази форма на кораб. Това, което те показаха, беше, че почвата вътре в формата на кораба има три пъти повече органична материя, отколкото точно отвън, и 38% повече калий. Това показва, че почвата е уникална. А тревата през есента има по-жълт цвят отвътре", каза още Джоунс.

Джоунс твърди още, че фосилни останки, открити около мястото с форма на лодка, което се намира на около 6500 фута над морското равнище, също биха могли да показват доказателства за Големия потоп. Древни корали и морски черупки, открити от изследователи, биха могли да докажат, че „някога тази област е била под вода“, добави той.

Феноменът обаче може да се дължи на изместване на тектонични плочи, които издигат скалното образувание високо над праисторическия океан. Джоунс и екипът му сега обмислят да изследват мистериозните тунели с роботизирано устройство. „Имаме екип, който проектира роботизирано устройство с дистанционно управление, което би могло да слиза вътре в дупките и да изследва тунелите“, каза той пред изданието.

Редактор: Цветина Петрова