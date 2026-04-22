Земетресение с магнитуд 4,3 по скалата на Рихтер е регистрирано днес в 17:17 ч. местно (и българско) време в района на градчето Патнос в източния турски окръг Агръ. Това съобщава Анадолската агенция, позовавайки се на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД).
Трусът е регистриран на дълбочина 13,43 километра, като за момента няма информация за пострадали хора и нанесени материални щети вследствие на земетресението.
Източник: Кристиан Стратев, БТА
