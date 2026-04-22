Премиерът на Пакистан Шехбаз Шариф благодари на президента на САЩ Доналд Тръмп за това, че е приел молбата на страната му за удължаване на срока на действието на споразумението за прекратяване на огъня във войната между САЩ и Израел срещу Иран, за да могат текущите дипломатически усилия да продължат, предаде „Ройтерс“.

„Искрено се надявам, че и двете страни ще продължат да спазват прекратяването на огъня и ще успеят да сключат всеобхватно „мирно споразумение“ по време на втория кръг от преговорите за трайно прекратяване на конфликта, насрочени в Исламабад“, написа Шариф в публикация в X.

Тръмп обяви удължаване на примирието с Иран

Тръмп по-рано обяви удължаване на срока на действието на споразумението за прекратяване на огъня, за да се даде повече време за преговори и докато Иран представи предложение.

Редактор: Ивета Костадинова