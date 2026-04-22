"Румен Радев има проблемът на Симеон Сакскобургготски. Той е събрал хора, които не познава и са събирани от други. Те нямат никакъв опит. Ще трябва да се справя, никак не му е лесно", заяви президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов в ефира на „Денят на живо” по NOVA NEWS.

По повод предложението на Международния валутен фонд заплатите у нас да бъдат замразени, Манолов заяви, че те са твърдо против.

Димитър Манолов: Допускането, че след три месеца ще имаме редовен бюджет, е несъстоятелно

"Трябва да започнем спешно тристранен диалог. В момента правим безплодни преговори с работодателите по много важни теми. Би трябвало заедно да помогнем на едно бъдещо правителство да си направи план за действие, защото се предполага, че знаем какви са проблемите в държавата”, заяви синдикалистът.

