Удължителният закон за бюджета няма да съдържа в себе си кой знае какво. Допускането, че след три месеца ще имаме истински бюджет, е несъстоятелно, така че депутатите ще го оставят безсрочен до приемането на редовен бюджет, което не е изключено да стане с бюджета за следващата година. Това каза президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов в предаването „Денят на живо” по NOVA NEWS, след като депутатите приеха втория удължителен закон за бюджета.

„Кашата, която сътвориха с бюджета е тотална. Тогава, когато в края на миналата година ние бяхме стигнали с наше сериозно участие до един много добър вариант на бюджета, те събориха тази идея, а едните хвърлиха оставка”, заяви той.

„Това, че ще изкараме до есента с удължителен бюджет, не е добре. Ако отново не се излъчи редовно правителство, ще трябва да се състави друго служебно правителство, като Андрей Гюров вече няма да е в домовата книга. И тогава, когато се появи нов човек, е твърде възможно и съставът на правителството да не е чак толкова еднопартиен. Перспективата никак не е добра”, смята Манолов.

„Тези 5% бяха препъникамъка в подготовката на редовен бюджет, която отпадна. 5% нищо не решават. Половината от тях ще отидат за повишаване на минималните работни заплати и тези, които са извън обсега на минималната работна заплата, няма да получат нищо”, каза президентът на КТ „Подкрепа“.

По думите му опаковката „удължителен бюджет“ сваля отговорността от всички. Той коментира още, че възможността да бъде съставено редовно правителство след изборите е минимална.

