Депутатите приеха втория удължителен закон за бюджета от 2025 година, след като вчера беше гласуван в ресорната комисия. Това се случва в последните работни дни за 51-вото Народно събрание преди деня на вота.

Законопроектът предвижда действието на т. нар. удължителен бюджет да продължи до приемането на редовен бюджет за 2026 година.

Между първо и второ четене имаше три предложения в посока допускането на общините да разходват средства от отминали период, внесени от ГЕРБ-СДС, „БСП-Обединена Левица“ и „ДПС-Ново начало“.

На заседанието на бюджетната комисия служебният министър на финансите Георги Клисурски посочи, че и финансовото ведомство има свое предложение как общините да могат да финансират капиталовите си разходи, което бе припознато от ПП-ДБ и внесено между двете четения от тях.

Всички предложения получиха одобрение от комисията, с изключение на припознатото предложение на финансовото ведомство.

В оставащите две заседания народните представители трябва да приемат и редица законопроекти от които зависят плащания по ПВУ, като т.нар. Закон за лобизма и Закона за обществения транспорт.

Текстовете за лобизма обаче претърпяха фалстарт, след като правната комисия не успя да събере кворум. Остава въпросът ще успеят ли депутатите в оставащите две заседания да спасят средствата по Плана или ще оставят тази задача на следващия парламент.

