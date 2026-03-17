Последни работни дни за 51-вото Народно събрание. Финалното заседание е в четвъртък, а след това депутатите излизат във ваканция до изборите на 19 април. Какво още ще успеят да свършат народните представители в оставащите 48 часа?

Очертава се и последните работни дни на 51-вия парламент да не преминат гладко. В оставащите общо две заседания народните представители трябва да приемат както окончателно удължителния закон за бюджета, така и редица законопроекти от които зависят плащания по Плана за възстановяване и устойчивост, като т.нар. закон за лобизма и закона за обществения транспорт. Този за лобизма обаче днес претърпя фалстарт, след като Правната комисия не успя да събере кворум. Така остава големият въпрос ще успеят ли в оставащите им две заседания депутатите да спасят средствата по ПВУ или ще оставят тази задача на следващия парламент. Председателят на Народното събрание Рая Назарян обясни, че при нужда ще се свикват и извънредни заседания, въпреки ваканцията на парламента.

Край на регистрациите на листите за вота

Назарян очерта приоритетите за оставащите два дни работа. „Удължителният закон за второ гласуване, както и законите по ПВУ, касаещи 4-то и 5-то плащане. Правна комисия изчакахме доста дълго, опитахме се, прозвъняхме всички членове на комисията - отказват да присъстват, за да можем да разгледаме т.нар. закон за лобизма на второ гласуване, за да мога да го включа в програмата за утре. Имаме и обединен доклад за законите за Наказателния кодекс, но не може да тръгне Правна комисия. Утре сигурно ще има нов опит”, посочи председателят на НС.

Същият дневен ред начертаха и от ПП-ДБ. „На първо място удължителният закон за бюджета и след това всички закони, които са необходими за ПВУ - както този за обществения транспорт, така и т.нар. закон за лобизма”, посочи НАдежда Йорданова.

Според БСП този парламент не трябва да оставя несвършена работа. „Трябва да видим кои закони ни остават по ПВУ, тъй като не малко усилия се положиха в изминалата една година тези пари да бъдат спасени и сега ще е грехота с лека ръка да се откажем от тях”, смята Атанас Атанасов.

От ИТН обаче останаха песимисти, че времето ще стигне. „Трябва да направим всичко възможно да опитаме да приемем законите, които са по 4-тото плащане на ПВУ. Аз, за съжаление, изпитвам жестоки съмнения за това дали ще успеем”, изрази мнение Павела Митова.

Председателят на парламента изрази готовност за извънредна работа, ако се наложи. „В четвъртък ще е последният пленарен ден на Народното събрание, но това не означава, че по време на ваканция, в извънредни случаи, както и по предвидените предпоставки в Конституцията, а именно с една пета подписи на народни представители няма възможност да бъде свиквано извънредно НС, когато наистина това се налага”, обясни Назарян.

След промените в Конституцията 51-вият парламент може да работи до избора и клетвата на новите 240.