Край на регистрациите на листи за изборите. Всички формации вече внесоха пълните списъци с кандидати за депутати. По аналогия с „Оскарите” - на предстоящия вот се очертава битка след битка. В коалицията ПП-ДБ до последно остана напрежението около името на Явор Божанков. От ГЕРБ пък обясниха защо този път няма нито един кмет начело на листа.

Право да регистрират листите си за тези избори имаха 10 коалиции, 14 партии и двама независими. В 17 часа срокът за това изтече. Кои райони ще оглавят лидерите?

Румен Радев ще бъде водач в 25 МИР и в Бургас. Бойко Борисов също ще се бори за гласовете на избирателите в 25 мир и в Пловдив-град. Там водач на ПП-ДБ ще бъде Асен Василев, който оглавява и Хасково. Ивайло Мирчев ще бъде водач в 24 МИР в София. Делян Пеевски ще бъде водач в Благоевград и Кърджали. Костадин Костадинов също ще бъде водач в 25 МИР в София, както и във Варна. Крум Зарков води листата на БСП-ОЛ в 24 МИР в София и тази на Бургас.

След като партиите обявиха кандидатите си за депутати, се видя, че на тези избори водачи на листи няма да бъдат някои ключови имена за ГЕРБ-СДС, като кметовете на Бургас и Стара Загора. „Не е редно кметовете да влизат в момента в листите. Няма как да обясним на хората защо един кмет ще бъде водач на листа в тази ситуация”, смята градоначалникът на Стара Загора Живко Тодоров.

"Защото Цветанов му липсва": Борисов предлага нова длъжност в ГЕРБ, която да се грижи за партията

Поводът – спекулации за разрив в редиците, които започнаха след като на 3 март заедно на празника бяха той и Румен Радев. „Ние сме опоненти, не сме врагове. Не сме влезли в политиката, за да се мразим и да се убиваме”, отбеляза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Тодоров призова Борисов и останалите партийни лидери да си говорят.

„Наблюдавам внимателно и листите на новата коалиция около президента Радев. Половината ги познаваме добре, работили сме добре с тях, така че да видим. Аз съм убеден, че мобилизирани ще дадем добър резултат и ще гарантираме едно стабилно управление след това”, твърди лидерът на ГЕРБ.

Малко по-рано пред NOVA за амбициите на „Прогресивна България” говори водачът на листата във Враца Иван Шишков. „Притеснително е да правим коалиция, когато всички са участвали с всеки и всеки е бил срещу всеки. Ние сме убедени, че можем да стигнем 121 депутати”, коментира той в „Здравей, България”.

До последно продължиха разговорите и споровете в ПП-ДБ кой да бъде в листите им. В крайна сметка от тях изпадна Явор Божанков заради вето на „Продължаваме Промяната”. Още преди месец стана ясно, че кандидати за депутати няма да са и Лена Бориславова, и Кирил Петков. Атанас Атанасов от ДСБ пък не е сред водачите.

„За Явор Божанков колегите от ПП, с решение на техния национален съвет, наложиха вето”, отбеляза депутатът Надежда Йорданова. „Три пъти сме гласували на нашия Национален съвет и трите пъти резултатът беше абсолютно категоричен - че на хора, които в решаващ момент са направили не това, което е решено от изпълнителен съвет, ние не можем да се доверим”, посочи Николай Денков.