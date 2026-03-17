Притеснително е да правим коалиция, когато всички са участвали с всички и всеки е бил срещу всеки. Затова е изключително важно и ние сме убедени, че може да спечелим мнозинство от 121 депутати. Няма да правим компромиси с програмата и с идеята, че наистина трябва да променим държавата. Това каза в ефира на "Здравей, България" Иван Шишков, водач на листата на "Прогресивна България" в 6 МИР Враца.

Той посочи, че до два дни се очаква програмата на формацията да бъде обявена публично. "Ние имаме ясна идея как да развиваме държавата. Това, което ще направим първо, е да проектираме всички магистрали. Въпросът е не само да се довърши „Хемус”. Това, което ние ще предложим, е различното", каза Шишков. Той обясни, че това ще стане чрез публично-частно партньорство.

"За да променим България, ни трябва подкрепата на хората - да излязат и да гласуват, за да преборим последствията от кражбата. Тогава тежестта на купения вот пада и имаме шанс да свършим тази тежка, но необходима работа", коментира Шишков.

"Единствената политическа сила, която може да получи мнозинство, е нашата. Това би било достатъчно голям стимул за хората да гласуват за нас, за да се приключи с политическите кризи. Всеки спортист, защото в нашите листи има много такива, се впуска в състезание с една единствена цел - да победи. Ние също тръгваме с тази цел. Спортистите в нашата листа са не, за да ни дават кураж. Те са хора, които имат изградена воля и характер и със сигурност ще допринесат не само с имената си", коментира Шишков.

Той отбеляза още, че в предстоящата предизборна кампания "Прогресивна България" ще наблюдава всички формации, с изключение на ГЕРБ и ДПС.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ивета Костадинова