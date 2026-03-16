Коалицията на Румен Радев „Прогресивна България“ представи водачите на листите си. Самият лидер оглавява списъците във 2 МИР Бургас и 25 МИР София.

Ето и пълния списък с водачите:

Росица Карамфилова – еколог, 1 МИР Благоевград

Румен Радев – президент на България (2017-2026 г.) , 2 МИР Бургас / 25 МИР София

д-р Илин Димитров – бивш министър на туризма, 3 МИР Варна

проф. д-р Янка Тянкова – юрист, 4 МИР Велико Търново

майор инж. Цветомир Цветанов – Началник на Военно окръжие – Видин, 5 МИР Видин

арх. Иван Шишков – бивш министър на регионалното развитие, 6 МИР Враца

Николай Косев – предприемач, 7 МИР Габрово

Румен Мунтянов – бивш заместник-кмет по „Хуманитарни дейности“ на Генерал Тошево , 8 МИР Добрич

Иван Демерджиев – бивш вицепремиер и министър на вътрешните работи, 9 МИР Кърджали

Явор Гечев – бивш министър на земеделието , 10 МИР Кюстендил

Ивет Горанова – олимпийски шампион по карате , 11 МИР Ловеч

Димитър Петров – юрист, 12 МИР Монтана

Гълъб Донев – служебен премиер ( 2022 – 2023 г.) , 13 МИР Пазарджик

Петър Витанов – експерт "Международни отношения", 14 МИР Перник

Димитър Здравков – експерт по образованието и иновации, 15 МИР Плевен

Владимир Николов – бивш капитан на националния отбор по волейбол , 16 МИР Пловдив-град

ген. Иван Лалов – заместник-командващ на Съвместното командване на силите, 17 МИР Пловдив-област

Маломир Власов – предприемач, 18 МИР Разград

арх. Живка Бучуковска – архитект, 19 МИР Русе

Слави Василев – журналист, 20 МИР Силистра

Весела Момчева-Таун – предприемач, 21 МИР Сливен

Петър Стойчев – спорт, 22 МИР Смолян

д-р Михаела Доцова – юрист, 23 МИР София

Стефан Белчев – финансист, 24 МИР София (район Подуяне)

проф. Румен Миланов – експерт "Сигурност", 26 МИР Софийска област

Александър Пулев – финансист, 27 МИР Стара Загора

инж. Илко Илиев – предприемач, 28 МИР Търговище

Димитър Стоянов –полковник във Военновъздушните сили, 29 МИР Хасково

д-р Явор Плашилски – лекар, 30 МИР Шумен

Енчо Керязов – артист, 31 МИР Ямбол

Редактор: Ралица Атанасова