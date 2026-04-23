Цените на петрола се повишиха с близо 4%, след като Иран обяви, че няма да отвори отново Ормузкия проток. Една от основните причини е, че продължава американската военноморска блокада, въпреки решението за удължаване на примирието.

Американският бенчмарк West Texas Intermediate (WTI) поскъпна с 4,06% до 96,73 долара за барел, докато международният сорт Brent от Северно море нарасна с 3,62% до 105,63 долара за барел. Впоследствие и двата индекса леко отстъпиха от достигнатите върхове.

Тръмп обяви удължаване на примирието с Иран

Поскъпването на суровината започна след атаките на Израел и САЩ срещу Иран на 28 февруари и продължава на фона на несигурността дали конфликтът няма да се възобнови.

Междувременно, с наближаването на крайния срок за евентуално подновяване на бойните действия, президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще удължи примирието, за да се даде повече време за мирни преговори с посредничеството на Пакистан.

Редактор: Цветина Петкова