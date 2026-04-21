Ливан се нуждае от 500 милиона евро за справяне с хуманитарната криза от войната, заяви ливанският министър-председател Науаф Салам на съвместна пресконференция с френския президент Емануел Макрон в Париж. Средствата са необходими за следващите шест месеца, докато крехкото 10-дневно примирие между Израел и подкрепяната от Иран групировка „Хизбула“ все още е в сила. Ливан актуализира данните за жертвите до 2 454 загинали и 7 658 ранени, откакто конфликтът започна на 2 март.

Макрон призова Израел да „се откаже от териториалните си амбиции“ в Ливан, като настоя „Хизбула“ да преустанови огъня по израелска територия и да бъде разоръжена „от самите ливанци“. Френският президент призова за споразумение, което да гарантира сигурността на двете страни, териториалната цялост на Ливан и да положи основите за нормализиране на отношенията им. Макрон заяви, че Франция е готова да поддържа присъствието си на терен в Ливан дори след приключването на мироопазващата мисия на ООН в края на годината.

Посланиците на Израел и Ливан се срещат във Вашингтон за преговори за мир

Нови преговори между ливанския и израелския посланик в САЩ ще се проведат в четвъртък във Вашингтон, след като първите директни преговори между двете страни от десетилетия се състояха на 14 април, съобщи представител на Държавния департамент на САЩ. Ливан настоява за пълно изтегляне на израелските сили от територията му и за връщането на ливански затворници и разселени лица, заяви Салам преди разговорите.

Срещата в Париж последва засада срещу миротворци на ООН в Ливан, при която един френски войник загина, а трима други бяха ранени – нападение, за което Франция обвини „Хизбула“. Групировката, която категорично се противопоставя на планираните ливанско-израелски преговори, отрече участие в атаката.

Редактор: Мария Барабашка