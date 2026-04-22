Поредна важна стъпка в търсенето на отговор на въпроса - имало ли някога живот на Марс? След провеждането на уникален за човечеството експеримент, марсоходът „Кюриосити“ на НАСА е открил още органични съединения на Червената планета.

Пет от седемте различни органични съединения, открити в проба от скала, никога преди това не са били идентифицирани на Марс, според авторите на изследването, публикувано в списание „Нейчър къмюникейшънс“.

Експериментът е показал и наличието на друго органично съединение, което има структура, подобна на прекурсорите на ДНК - молекулата, която носи генетичната информация в живите организми на нашата планета.

