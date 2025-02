Марс може и да не изглежда като най-доброто място за почивка със своя сух пейзаж и наказателни нива на радиация, но някога е имало плажове, установиха изследователи.

Макар че предишни открития на характеристики, включително мрежи от долини и седиментни скали, предполагат, че на Червената планета някога е имало течащи реки, сред учените се спори дали на нея е имало и океани.

Сега изследователите твърдят, че имат нови доказателства в подкрепа на тази идея, след като са открили погребани плажове на Марс, пише в. „Гардиън“. В публикацията си в Proceedings of the National Academy of Sciences учените съобщават как са направили откритието, след като са анализирали данни от изображения под земната повърхност, получени от китайския марсоход Zhurong.

Марсоходът е изпратен в южната част на Утопия Планиция в близост до места, където палеошорните линии са картографирани от сателитни данни“, заяви съавторът на изследването от Пенсилванския държавен университет д-р Бенджамин Карденас.

Авторите твърдят, че резултатите от северните низини на Марс са сходни с тези, получени при бреговите линии на Земята с помощта на георадар - и двете посочват особености в подповърхностния материал, които са наклонени, и то с подобен ъгъл - към посоката на низината или океана. „Обикновено радарът улавя дори фини промени в размера на седиментите, което вероятно се случва тук“, посочи Карденас.

Изследователите казват, че този марсиански плаж изглежда е променил позицията си с течение на времето. Данните разкриват поредица от елементи, които се потапят на север - нещо, което според Карденас показва, че плажът някога е бил потопен в океана. „Всъщност той е израснал на поне 1,3 км на север в океана“, каза ученият.

Карденас сподели, че последиците от това откритие са вълнуващи. „Това е проста структура, но тя ви казва, че е трябвало да има приливи и отливи, да има вълни, да има близка река, която да доставя седименти, и всички тези неща да са били активни за продължителен период от време“, обясни той.

Макар че изследователите отбелязват, че наклонените елементи биха могли да възникнат в резултат на други видове дейност, те казват, че нито един от тях не обяснява данните. „Ние изключваме вулканични, речни и навявани от вятъра пясъчни дюни. Всички те са доста често срещани на Марс, но структурата просто не отговаря на нито една от тях“, посочи Карденас.

Той добави, че откритието има значение за разбирането на миналите възможности за обитаване на Марс. „Плажът е пресечна точка между плитка вода, въздух и суша. Смята се, че именно в такива среди за първи път се е появил живот на Земята, и мисля, че това би било чудесно място за изпращане на последваща мисия, която да търси признаци на минал живот“, каза изследователят.

Но въпреки че марсианският бряг може да е бил пясъчен, приликите с плажовете на Земята са ограничени - не само, че няма да има палми и чайки, но и според Карденас вероятно ще е било доста хладно. „Въпреки това с удоволствие бих го видял. Да се занимаваш с геология, да реконструираш тези древни пейзажи – това е наистина невероятно“, заключи той.

Редактор: Виктория Гетова