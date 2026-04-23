В четвъртък ще има по-значителна облачност, но преди обяд в много райони се очаква тя да се разкъса и да се установи предимно слънчево време.

Националният институт по метеорология и хидрология е обявил жълт код за образуване на слани в североизточната част на страната. По-конкретно в части от областите Шумен, Варна, Силистра, Русе, Търговище, Разград и Добрич. Опасното явление се очаква основно във вътрешността на региона, където сутрешните температури ще паднат под нулата, с изключение на крайбрежните общини.

Дъждове и градушки през идната седмица

Минималните температури ще бъдат между 1 и 6 градуса, а дневните ще достигат от 14 до 19 градуса.

В планините облачността ще остане по-плътна, като на места ще превалява сняг, а под около 1000 метра - дъжд. Ще духа умерен северозападен вятър. Температурите ще са около 1 градус на 1200 метра и около -5 градуса на 2000 метра.

По Черноморието облачността ще е променлива и постепенно ще намалее до слънчево време. Вятърът ще бъде слаб от юг-югозапад. Максималните температури ще се задържат около 13 градуса, морската вода е около 12 градуса, а вълнението на морето – до 3 бала.

Редактор: Цветина Петкова