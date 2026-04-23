Временно ръководството на флота ще бъде поето от заместника му Хун Као
Министърът на военноморските сили на САЩ Джон Фелан изненадващо се оттегля от поста си, съобщиха от Пентагона. Това е първият подобен случай сред ръководителите на отделните родове войски по време на втория мандат на президента Доналд Тръмп.
Не са посочени официални причини за решението. Смяната идва в напрегнат момент за американския флот, който участва в операции, свързани с Иран, на фона на нестабилна ситуация в региона.
Временно ръководството на военноморските сили ще бъде поето от заместник-министъра Хун Као - дългогодишен военен с над две десетилетия служба.
Оставката на Фелан се вписва в по-широка серия от кадрови промени в Пентагона през последните месеци. Само преди седмици министърът на отбраната Пийт Хегсет освободи и висш военен от сухопътните сили, а от началото на мандата си е извършил още няколко подобни рокади.
Фелан беше назначен в края на 2024 г., въпреки че няма военна кариера зад гърба си. Той беше възприеман като външен за системата човек, натоварен със задачата да реформира флота. Преди това е известен и като дарител на предизборната кампания на Тръмп.Редактор: Цветина Петкова
