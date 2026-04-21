Тя е третият член на правителството, който напуска през последните седмици
Министърът на труда в администрацията на Доналд Тръмп - Лори Чавес-Деремър, подаде оставка на фона на твърдения за злоупотреби в ръководеното от нея ведомство. От Белия дом обявиха, че заместникът ѝ Кийт Сондърлинг временно ще заеме поста.
В изявление Чавес-Деремър посочва, че напускането ѝ не означава край на ангажимента ѝ към американските работници, като допълва, че планира да продължи кариерата си в частния сектор.
Тя е третият министър, който напуска кабинета през последните седмици. През март Кристи Ноум беше освободена като министър на вътрешната сигурност, а малко по-късно поста си освободи и Пам Бонди.
Според източници от администрацията Тръмп обмисля по-мащабни промени в правителството на фона на недоволство от политическите последици от конфликта с Иран.
