Министърът на труда в администрацията на Доналд Тръмп - Лори Чавес-Деремър, подаде оставка на фона на твърдения за злоупотреби в ръководеното от нея ведомство. От Белия дом обявиха, че заместникът ѝ Кийт Сондърлинг временно ще заеме поста.

В изявление Чавес-Деремър посочва, че напускането ѝ не означава край на ангажимента ѝ към американските работници, като допълва, че планира да продължи кариерата си в частния сектор.

Тя е третият министър, който напуска кабинета през последните седмици. През март Кристи Ноум беше освободена като министър на вътрешната сигурност, а малко по-късно поста си освободи и Пам Бонди.

Според източници от администрацията Тръмп обмисля по-мащабни промени в правителството на фона на недоволство от политическите последици от конфликта с Иран.

Редактор: Цветина Петкова