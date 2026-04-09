Президентът на САЩ Доналд Тръмп остро разкритикува НАТО след среща при закрити врата с генералния секретар на алианса Марк Рюте в Белия дом. Разговорът се състоя на фона на недоволството на Вашингтон, че европейските съюзници не са оказали достатъчна подкрепа по време на кризата около войната с Иран и затварянето на Ормузкия проток.

Още преди срещата Тръмп намекна, че САЩ може да напуснат НАТО, след като според него съюзниците не са откликнали на призива му за помощ, когато Иран фактически блокира Ормузкия проток. Затварянето на стратегическия морски коридор доведе до рязко поскъпване на цените на петрола и газа на международните пазари.

След разговора с Рюте американският президент публикува гневно послание в социалните мрежи, написано изцяло с главни букви: „НАТО ОТСЪСТВАШЕ, КОГАТО ИМАХМЕ НУЖДА ОТ АЛИАНСА, И АКО ПАК ИМАМЕ НУЖДА ОТ НЕГО, НЕГО ПАК НЯМА ДА ГО ИМА“. Публикацията подсказа, че раздразнението му от поведението на партньорите не е намаляло.

Срещата между Тръмп и Рюте се проведе само часове след като Вашингтон и Иран постигнаха двуседмично примирие, включващо временно отваряне на Ормузкия проток. До договореността се стигна след серия заплахи от страна на Тръмп, че ще нанесе удари по ирански мостове и електроцентрали и че „цяла цивилизация ще изчезне за една нощ“.

По-рано говорителят на Белия дом Каролайн Левит призна, че президентът действително е обсъждал възможността САЩ да се оттеглят от НАТО. Тя заяви, че темата е щяла да бъде поставена в разговора с Марк Рюте.

Въпреки това евентуално излизане на САЩ от алианса би било трудно осъществимо. През 2023 г. американският Конгрес прие закон, според който нито един президент не може еднолично да изведе страната от НАТО без одобрението на законодателите.

От своя страна Марк Рюте призна, че войната с Иран е била своеобразен тест за НАТО и че част от съюзниците не са се справили достатъчно добре. В интервю за CNN той заяви, че някои страни са се провалили, но „в по-голямата си част“ европейските държави са изпълнили това, което са обещали.

Рюте определи разговора си с Тръмп като „честен и открит“ и потвърди, че американският президент е изразил разочарование от съюзниците. Генералният секретар подчерта, че е напомнил на Тръмп за логистичната и политическата помощ, която европейските държави са оказали по време на кризата.

На този фон правителството на президента на САЩ Доналд Тръмп обмисля план да накаже някои членове на НАТО за това, че са показали неотзивчивост към Вашингтон и Израел във войната с Иран, съобщи изданието "Уолстрийт джърнъл".

