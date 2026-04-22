Снимка: БГНЕС
-
-
-
-
-
-
Новите технологии изглежда се създават и използват предимно за военни цели, заяви папата
Папа Лъв XIV предупреди, че войните и отслабването на международното право могат да застрашат бъдещето на човечеството. Той направи изявлението по време на среща с лидери в Екваториална Гвинея, като част от обиколката си в Африка.
В изказването си папата критикува „колонизирането” на нефтени и минерални ресурси. Той заяви, че това е една от причините за нарастването на въоръжените конфликти. Светият отец изрази и притеснение от използването на нови технологии за военни цели.
Папа Лъв XIV отправи остри критики срещу авторитарните режими по време на посещението си в Ангола
„Тези нови технологии изглежда се създават и използват предимно за военни цели и в ситуации, които не дават надежда за по-добри възможности за света. Ако не се промени политическата отговорност и не се спазват международните споразумения, бъдещето на човечеството е сериозно застрашено", заяви Лъв XIV.
Последвайте ни