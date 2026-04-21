Мащабната 11-дневна обиколка на Лъв XIV из Африка продължава. В нея са включени Алжир, Камерун, Ангола и Екваториална Гвинея - последната спирка на папата.

Още в началото на това амбициозно пътуване Светият отец стана обект на безпрецедентни атаки от американския президент Доналд Тръмп. В отговор папата отправи остри критики срещу авторитарните режими и експлоатацията на континента. Как протича визитата и кои са ключовите моменти в нея - разказва Кристофър Ламб от „Си Ен Ен”.

Папа Лъв XIV пристига в Ангола в рамките на африканската обиколка

По време на визитата си в Ангола папа Лъв отправи остри критики към авторитарните лидери по света, които експлоатират собствените си народи. Това беше поредната силна реч в рамките на обиколката му в Африка. Светият отец подчерта, че въпреки острия тон на речите му по време на пътуването, те не са насочени към Доналд Тръмп, който отправи критики към него в началото на посещението му. Той заяви пред репортери на борда на самолета, че не цели да влиза в спор с президента Тръмп и че посланието му има много по-широк обхват от един конкретен политически лидер.

Папата ще завърши обиколката си в Екваториална Гвинея - четвъртата държава, която ще посети. Това е най-дългото пътуване от началото на понтификата му. Въпреки натоварената програма, Лъв XIV поддържа интензивно темпо и, на 70-годишна възраст, показва, че се справя добре с динамиката на визитите.

До момента той е посрещнат изключително топло в Африка - континент, в който живеят около 20% от католиците по света. Като бивш мисионер в глобалния юг, включително в Перу, папа Лъв изглежда се чувства в свои води.

