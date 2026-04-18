Папа Лъв XIV пристига в Ангола – третата спирка от историческата му африканска обиколка , белязано от словесна престрелка с президента на САЩ Доналд Тръмп по повод конфликта в Близкия изток.

Лъв ще стане третият папа, посетил тази богата на изкопаеми горива страна, където около 44% от населението се самоопределя като католици, след Йоан Павел II през 1992 г. и Бенедикт XVI през 2009 г.

Преди очакваното си пристигане по-късно днес в столицата Луанда, където са поставени билбордове с неговия лъчезарен образ, за да го посрещнат, Лъв ще завърши тридневното си пътуване в Камерун с литургия на открито на летището в Яунде.

Папа Лъв XIV и Тръмп - в директен словесен сблъсък за политиката и мира

Първият папа от Съединените щати ще се срещне с президента на Ангола Жоао Лоуренсо и ще произнесе реч – последната по време на пътуването, в което той засили реториката си, след като стана мишена на Тръмп, предаде АФП.

Както и в Камерун, се очаква десетки хиляди вярващи да се съберат, за да зърнат главата на 1,4-милиардната католическа общност в света преди заминаването му на 21 април сутринта.

„Сякаш Бог е много близо до нас“, каза 40-годишният мениджър по човешки ресурси Хелена Мария Мигел за посещението на папата.

Папа Лъв XIV: Светът бива опустошаван от шепа тирани, но се крепи от множество подкрепящи се хора

Все по-енергичните призиви на Лъв за световен мир вероятно ще намерят отзвук в Ангола, която през 2002 г. излезе от 27-годишна гражданска война, избухнала след обявяването на независимостта от Португалия през 1975 г. По време на 11-дневното си посещение в четири африкански държави папата отправи остри предупреждения срещу корупцията, ограбването на ресурсите на континента и опасностите от изкуствения интелект, докато конфронтацията му с Тръмп продължава. Без да споменава името на своя сънародник, Лъв през последните дни се отказа от предишната си сдържаност и прие по-решителен тон.

Редактор: Цветина Петрова