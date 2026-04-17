Папа Лъв XIV остро разкритикува „тираните“, които според него опустошават света, по време на посещение в размирния град Баменда в Камерун - епицентър на дългогодишен сепаратистки конфликт.

„Горко на онези, които използват религията и името на Бог за политическа и икономическа изгода“, заяви той, подчертавайки, че светът страда заради малцина, но се крепи на солидарността между хората.

Папа Лъв XIV и Тръмп - в директен словесен сблъсък за политиката и мира

Понтификът осъди и експлоатацията на Африка, обвинявайки външни сили, че използват ресурсите на континента за печалба. Още при пристигането си той призова управляващите в Камерун да се борят с корупцията и нарушенията на човешките права.

Междувременно напрежението между папата и президента на САЩ Доналд Тръмп продължи. Американският лидер отхвърли критиките му, но заяви, че няма конфликт с него, като същевременно подчерта, че Ватиканът трябва да се придържа към моралните въпроси.

