Папа Лъв XIV започна 10-дневно посещение в Африка. Главата на Римокатолическата църква ще обиколи четири страни в опит да призове световните лидери да се справят с нуждите на континента, където живеят повече от една пета от католиците в света.

Днес той пристигна в Алжир, а в следващите дни ще посети още Камерун, Ангола и Екваториална Гвинея.

Откакто беше избран миналия май, това е второто голямо пътуване на папа Лъв XIV в чужбина, като сега предприема една от най-сложните обиколки, организирани за глава на Римокатолическата църква от десетилетия.

Папа Лъв XIV поздрави православните християни за Великден и отправи призив за мир

"Винаги трябва да търсим начини за изграждане на мир и помирение. Това пътуване наистина предоставя ценна възможност да продължим да говорим с един глас, предавайки същото послание, че искаме да насърчаваме мира, помирението, уважението и загрижеността за всички народи", каза папата.

