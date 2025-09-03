Американският министър на отбраната Пийт Хегсет заяви, че военните операции срещу наркотрафикантите няма да приключат с вчерашния удар срещу венецуелски плавателен съд, предаде "Ройтерс".

"Имаме ресурси във въздуха, ресурси във водата, ресурси на кораби, защото това е изключително важна мисия за нас и няма да спре само с този удар", каза Хегсет в интервю за телевизия "Фокс Нюз".

"Всеки друг трафикант в тези води, за когото знаем, че е определен като наркотерорист, ще се изправи пред същата съдба", добави той.

Американската армия атакува венецуелски кораб, превозващ наркотици

Вчера американската армия уби 11 души при удар срещу венецуелски плавателен съд, за който се предполага, че незаконно е превозвал наркотици, съобщи президентът Доналд Тръмп. Това е първата известна операция на администрацията му, след разполагането на военни кораби в южната част на Карибския басейн.

Редактор: Румен Лозанов