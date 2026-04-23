15-секундно видео отново постави влиятелния началник на пакистанската армия в центъра на вниманието на световната общественост, разказва "Асошиейтед прес" . Публикувано от иранския външен министър Абас Арагчи, видеото показва как фелдмаршал Асим Мунир слиза от самолет във военна униформа и получава братска прегръдка от него. Пакистанският служител пътува до епицентъра на конфликта, за да се опита да облекчи напрежението и да организира втори кръг от преговори между Техеран и Вашингтон.

Пакистан действа като основен посредник между Иран и Съединените щати, а голяма част от вниманието е насочено към премиера Шехбаз Шариф и външния министър Исхак Дар, отчасти защото те публикуват прессъобщения за усилията си. Но друга фигура също е ключова за процеса - началникът на армията.

Какво знаем за неговата роля в преговорите

Зад кулисите, но ключов играч

След като Пакистан обяви преди няколко седмици, че посредничи между Иран и САЩ, Шариф възложи на Мунир задачата да поддържа задкулисни контакти с американските и иранските политически и военни лидери в опит да се деескалира разширяващата се регионална криза, съобщават пакистански официални лица.

Няма конкретни подробности за това какво е правил началникът на армията или с кого се е срещал, освен публикувани снимки. Първоначалните усилия обаче изглежда са дали известен резултат, тъй като Пакистан успя да убеди делегации на САЩ и Иран да проведат лични разговори в Исламабад миналата седмица. А това се случва рядко.

Снимка: Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс (в средата), началникът на отбраната на Пакистан и началник на щаба на армията фелдмаршал Асим Мунир (вляво) и пакистанският вицепремиер и външен министър Мохамед Ишак Дар, Getty Images

Разговорите не доведоха до официално споразумение, но комуникационният канал остана отворен. Смята се, че Мунир е изиграл изключителна роля, сочат официалните лица, поискали анонимност. Само няколко дни след края на първия кръг от преговорите, Пакистан продължи контакта с двете страни и те се съгласиха да проучат възможността за втори кръг. За да убеди Иран, Мунир отлетя за Техеран.

Как Пакистан се превърна в неочакван мост между Съединените щати и Иран

„Радвам се да приветствам фелдмаршал Мунир в Иран“, написа Арагчи в своя X акаунт, заедно с видеото, показващо началника на пакистанската армия.

Според Чарлз Лайънс-Джоунс, научен сътрудник в Института Лоуи, Шариф и Дар, министърът на външните работи, „може да изглежда като видни фигура в мирните преговори между САЩ и Иран, но не се заблуждавайте, Асим Мунир е човекът, който взема решенията“.

Най-влиятелният военен командир в Пакистан

Мунир, видна фигура в Пакистан, а и извън него, през декември стана най-влиятелният военен в страната, когато правителството го назначи едновременно за началник на щаба на армията и на отбранителните сили. Месеци преди това той беше повишен във фелдмаршал - едва вторият военен офицер в историята на страната, носил тази титла.

Pakistan's CDF Field Marshal General Syed Asim Munir met with Iranian Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf in Tehran. pic.twitter.com/TzqGbRcLsN — Red Marker - پیرِ ٹویٹر (@RedMarkar) April 16, 2026

„Фелдмаршал Мунир е безспорно най-могъщият пакистански лидер след Первез Мушараф, което му дава пълна власт над военните назначения, вземането на решения в правителството и разрастващата се бизнес империя на военните“, каза Лайънс-Джоунс.

Роден през 1968 г. в семейство от по-ниската средна класа, Мунир израства в Равалпинди и се присъединява към армията през 1986 г. в администрирания от Пакистан Кашмир - спорен регион, за който имат претенции както Пакистан, така и Индия. Той е служил в различни части на страната и е прекарал известно време в Саудитска Арабия като полковник по силата на дългогодишно споразумение, според което пакистанските сили помагат за обучението на саудитски войски. Той е научил арабски език и се е запознал с регионалната култура и политика, казват негови колеги.

По-късно Мунир е заемал няколко висши длъжности и е единственият началник на армията, който е ръководил както Военното разузнаване, така и Междуведомственото разузнаване (ISI) - водещата разузнавателна агенция на страната.

Привличане на вниманието на Тръмп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп нарече Мунир „любимият ми фелдмаршал“, подчертавайки значението, което му отдава.

„Връзката, която Мунир изгради с Тръмп, направи Пакистан изключително квалифициран да посредничи в мирните преговори между Съединените щати и Иран“, каза Лайънс-Джоунс. „Това наистина е единствената страна в региона, която се радва на силни връзки с Иран, страните от Персийския залив и Съединените щати", допълни той.

🚨 President Trump meets Pakistan PM Shehbaz Sharif and military chief Asim Munir in the White House. pic.twitter.com/BVth7UAZ3K — South Asia Index (@SouthAsiaIndex) September 25, 2025

Мунир изигра важна роля в четиридневния конфликт между Индия и Пакистан миналата година, който породи опасения от ядрени конфронтации, преди Тръмп да обяви, че е помогнал за улесняване на прекратяването на огъня. Според негови сътрудници Мунир е изиграл централна роля върху реакциите на Пакистан по отношение на регионални кризи.

Когато Иран извърши удари в югозападната пакистанска провинция Белуджистан по-рано тази година, насочени към това, което той определи като позиции на бунтовници, официални лица казват, че Мунир е подкрепил калибриран отговор, който включваше ответни удари на Пакистан срещу скривалища на бойци отвъд границата.

По подобен начин, след индийските удари в Пакистан миналата година, реализирани след нападение срещу туристи в администрирания от Индия Кашмир, Мунир е работил с висшето военно ръководство по реакцията на Пакистан, казва Сайед Мохамад Али - приятел на Мунир. Пакистански представители заявиха, че те са включвали координирано използване на въздушна мощ, ракети и дронове.

Мунир възприе подобен подход по границата с Афганистан, където страните се сблъскаха заради подкрепата за войнствени групировки, насочени срещу Пакистан.

Човек, който се заема с трудни задачи

Мунир е смятан от познавачите си за човек, който обича предизвикателствата. Той е уважаван и заради познанията си по Корана и е наричан „хафиз“ или някой, който е научил наизуст свещената книга.

„Той разбира исляма, разбира Корана и вярва в това, което той учи“, каза Али. „Неговите концепции са много ясни: той прави това, което другите се страхуват да направят", каза още Али. Той описа Мунир като човек, който взема решения съзнателно:„Той мисли многократно, преди да вземе решение, и след като го вземе, го следва с пълна отдаденост, оставяйки резултата на Бог".

Негови сътрудници заявиха, че посещението на Мунир в Техеран отразява и доверието на иранското ръководство в него. Те отбелязват, че висши ирански служители, работещи под засилени опасения за сигурността след ударите на САЩ и Израел, са дошли да го посрещнат въпреки риска от разкриване на местонахождението им.

Редактор: Цветина Петрова