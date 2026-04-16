Пакистан все по-често попада в международните заглавия заради засилената си войнственост и нестабилната си икономика. В същото време обаче страната беше домакин на първите директни преговори между Вашингтон и Техеран за прекратяване на войната между тях, която отне живота на хиляди, разказва CNN.

Това е интересен обрат за страна, исторически разглеждана през призмата на дълбоки опасения за сигурността. Пробивът подчертава колко много са се развили отношенията на Исламабад с Белия дом от първия мандат на президента Доналд Тръмп, когато той обвини Пакистан, че не дава на Вашингтон „нищо друго, освен лъжи и измами“.

„Проактивните усилия и успехът на Пакистан за улесняване на процеса по преговори го поставят на картата като играч, който показва свобода на действие“, каза директорът на „Инициативи за Южна Азия“ в Института за азиатска политика Фарва Аамер. Исламабад се очертава като „активен заинтересован участник в това как ще изглежда бъдещето на по-широкия регион“, твърди той.

От подозрение към доверие

До миналата година Пакистан беше широко смятан за ненадежден партньор на САЩ, който предлагаше подкрепа на Вашингтон по време на войната в Афганистан. Същевременно обаче се твърди, че подкрепя и талибаните.

Убийството на Осама бин Ладен от американските специални части през 2011 г., за който беше установено, че се крие на около една миля от Пакистанската военна академия в Аботабад, оказа негативно влияние върху пакистанската армия. Това предизвика и значителни критики сред много американски политици заради военната подкрепа на Вашингтон за Исламабад, включително от Тръмп, който често обвиняваше пакистанската армия, че е укривала лидера на "Ал Кайда".

Предшественикът на Тръмп - Джо Байдън, никога не е водил разговори с нито един от двамата пакистански премиери. „Пакистан наистина беше държава парий“, каза политологът Акил Шах от Училището по външна служба „Едмънд А. Уолш“ към университета Джорджтаун. Той посочи още, че администрацията на Байдън не е имала конкретен стратегически интерес. Но Тръмп разтърси американската дипломация.

Пакистан предложи да бъде домакин на преговори между САЩ и Иран за прекратяване на войната

Твърденията на Пакистан, че притежава редкоземни ресурси и критични минерали на стойност трилиони долари, предизвикаха интерес във Вашингтон. След кратък конфликт с главния си съперник Индия миналата година, Исламабад бързо похвали публично Тръмп за усилията му за прекратяване на боевете.

„Мисля, че в Пакистан имаше реално желание да се направи опит за разширяване на отношенията с Вашингтон“, каза Фахд Хумаюн, който е доцент по политически науки в университета Тъфтс. „Пакистан излезе от конфликта с Индия малко по-сдържан. Публично заяви, че е за деескалация и призна ролята на администрацията на Тръмп", допълни той.

Оттогава пакистански служители осигуриха сделки за редкоземни елементи, номинираха президента на САЩ за Нобелова награда за мир и се присъединили към Съвета за мира на Тръмп. Американският президент дори нарече влиятелния военачалник на Пакистан Асим Мунир свой „любим фелдмаршал“.

Исламабад обаче има и свои собствени причини да иска постигане на край на войната. Пакистан е силно засегнат от енергийните последици от контрола на Иран над Ормузкия проток, тъй като внася голяма част от петрола и газа си от Близкия изток. Исламабад също така подписа споразумение за взаимна отбрана със Саудитска Арабия миналата година и ако войната беше излязла извън контрол, това би могло да принуди Пакистан да се застъпи за Рияд.

"Пакистан никога не е бил част от антииранската коалиция, която е започнала да се сформира", каза Хумаюн. Той допълни, че за страната е важно какво се случва в конфликта с Иран, тъй като е пряко засегната.

Деликатен неутралитет

Пакистан споделя нестабилна 900-километрова граница с Иран. Това е регион, определен от дълбоко вкоренени връзки между етническото население на белуджите от двете страни, които отдавна са раздразнени от това, че са управлявани от лидерите в Техеран и Исламабад. Това е и дом на едно от най-големите шиитски мюсюлмани в света извън Иран.

За разлика от други ислямски страни в Персийския залив, в Пакистан не е домакин на американски военни бази и не е бил обект на атаки от ирански ракети и дронове. Иран също така е позволил на пакистански кораби да заобиколят блокадата му в Ормузкия проток.

„Пакистан се озова на уникално място с добри връзки както с Техеран, така и с Вашингтон“, каза Аамер от Института за политика на обществото в Азия.

Този баланс се засилва допълнително от близките отношения на Ислямабад с друга глобална сила - Китай. Партньорството се основава на взаимното им недоверие към Индия и на многомилиардния проект China-Pakistan Economic Corridor.

Пакистанският външен министър Ишак Дар наскоро посети Пекин за разговори с главния дипломат на страната Уанг И, диалог, който изглежда имаше значителна тежест, казват анализатори. „Мисля, че едно от нещата, които вероятно са оказали влияние, е, че Пакистан е установил и канал с Китай“, каза Хумаюн. Той добави, че съчетаването на двустранните контакти между Пакистан и подкрепата на Китай „сигурно е оказало влияние върху иранците“.

„Всички тези неща просто се подреждат по начин, който позволява на Пакистан да се позиционира много стратегически в този момент“, обясни Хумаюн.

Редактор: Цветина Петрова