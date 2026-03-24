Пакистан е готов да бъде домакин на евентуални преговори между САЩ и Иран за прекратяване на конфликта в Близкия изток, информира БТА. Това заяви премиерът Шехбаз Шариф, като подчерта, че страната му подкрепя усилията за диалог и е готова да съдейства за постигане на трайно споразумение.

Предложението идва на фона на противоречиви сигнали за евентуално потушаване на огъня между Вашингтон и Техеран. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че са проведени „продуктивни“ преговори, довели до отлагане на удари срещу ирански енергийни обекти. От Иран обаче отрекоха да е имало такива контакти, като председателят на парламента Мохамад Багер Галибаф определи информацията като „фалшива“.

Мартин Табаков: Режимът в Иран се радикализира и не е мотивиран да води преговори

Според източници от региона, позициите на двете страни остават силно раздалечени. Вашингтон настоява за ограничения върху ядрената и ракетната програма на Техеран, докато Иран отказва да прави отстъпки по тези ключови въпроси и поставя допълнителни условия, включително гаранции за сигурност и компенсации.

Експерти отбелязват, че напрежението се засилва и заради стратегическото значение на Ормузкия проток, през който преминава значителна част от световните доставки на петрол. В този контекст евентуалното посредничество на Пакистан се разглежда като опит за деескалация, макар перспективите за бързо споразумение да остават несигурни.

Редактор: Ралица Атанасова