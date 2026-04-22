Израелски удари убиха четирима души и раниха двама журналисти в Ливан, въпреки действащото примирие, което Бейрут ще поиска да бъде удължено в предстоящи преговори с Израел във Вашингтон. Израел призова ливанското правителство да „работи съвместно“ с него срещу подкрепяната от Иран въоръжена групировка „Хизбула“. Двете правителства, които нямат дипломатически отношения помежду си, трябва да проведат втори кръг от преговори под егидата на САЩ с цел прекратяване на военните действия помежду си.

Ливан ще поиска едномесечно удължаване на примирието по време на срещата, съобщи ливански официален представител пред АФП. Десетдневното примирие, което изтича в неделя, беше обявено след първоначална среща миналата седмица. Президентът на Ливан Жозеф Аун заяви, че „се водят контакти за удължаване на примирието“.

„Хизбула” изстреля ракети срещу Израел и обвини израелската армия в нарушаване на примирието

Израелският външен министър Гидеон Саар заяви, че Израел няма „сериозни разногласия“ с Ливан, като определи страната като „провалена държава“, която според него е „де факто под иранска окупация чрез "Хизбула“. „Хизбула“, която има представителство в ливанското правителство и парламент, се противопоставя на директните преговори с Израел, подкрепяни от Аун и премиера Науф Салам. Въпреки това, депутат от групировката заяви, че тя може да приеме непреки преговори с посредничеството на САЩ.

Израел обаче продължава ударите в Ливан. Според държавни медии четирима души са били убити в южната и източната част на страната. По данни на ливанските власти от началото на войната са убити най-малко 2 454 души, а Ливанският научноизследователски съвет изчисли, че над 50 000 жилищни сгради са били повредени или разрушени от конфликта. При израелски удар са били ранени журналистите Амал Халил и Зейнаб Фарадж, съобщи техният работодател - ливанският вестник „Ал-Ахбар“. Министерството на здравеопазването добави, че Фарадж е откарана в болница, а спасителни екипи са се опитвали да достигнат до Халил.

